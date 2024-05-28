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Сроки обновления данных в ТЦК: нардеп рассказал, какие еще изменения хотят добавить

Сроки обновления данных в ТЦК: нардеп рассказал, какие еще изменения хотят добавить

Мужчины ночуют под ТЦК в Киеве / Фото: ТСН.ua

Сроки обновления данных в ТЦК предлагают увеличить с 60 до 150 дней.

В парламенте зарегистрируют законопроект с предложением увеличить срок обновления данных военнообязанных с 60 до 150 дней.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев в эфире телеканала "КИЕВ24".

Нардеп отметил, что всех военнообязанных просто не успеют принять в ТЦК.

"Тест мы уже сделали, он сам крайне прост... Нам нужно просто сдвинуть момент, когда мы видим очень много проблем, которые принес плохо разработанный закон о мобилизации, хаос и напряжении в обществе. Это касается не только уточнения данных, это касается и очень болезненного вопроса ухода за инвалидами, в целом перепрохождения комиссии МСЭК для людей с инвалидностью. Там очень много проблем возникает. Единственное, что нам нужно сдвигать эти вопросы, а вопрос соответственно прохождения и обновления данных в ТЦК – он наиболее болезненный, потому что еще немного и начнут штрафовать, а явно все люди пройти не смогут. Текст законопроекта будет зарегистрирован, я думаю, физически уже появится завтра. А вот вынесут ли его на обсуждение сессионного зала – у меня большие сомнения", – говорит Арьев.

Напомним, в Минобороны дали четкие ответы на самые распространенные вопросы программы "Резерв+".

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