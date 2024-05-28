Сроки подготовки мобилизованных: в Минобороны ответили, сколько будет продолжаться обучение

В Украине не будут сокращаться сроки подготовки мобилизованных. Обучение и далее будут проходить в соответствии с законодательством.

Об этом пишет "Униан" со ссылкой на комментарий Министерства обороны Украины.

Там опровергли информацию народного депутата Валентина Наливайченко по поводу уменьшения сроков подготовки мобилизованных и заявили, что сроки подготовки остаются без изменений. Все и дальше будет происходить в соответствии с законодательством.

Сколько длится подготовка мобилизованных: поэтапно

По информации Минобороны, подготовка военных состоит из трех этапов:

БЗИН (базовая общевойсковая подготовка) — 30 суток согласно закону Украины;

профессиональная подготовка в зависимости от военно-учетной специальности – от 14 суток до 50 суток;

коллективная подготовка к 15 суткам.

Напомним, накануне нардеп Валентин Наливайченко заявил, что в Украине сокращают сроки подготовки мобилизованных со 2 до 1,5 месяца. По его словам, из-за того, что в учебные центры попадает большое количество людей. Он также отметил, что новобранцев не могут отправить учиться за границу, поскольку "в Европе никогда не учили только мобилизованных, то есть не профессиональных военных".

Ранее, 18 мая 2024 года, новый закон о мобилизации вступил в силу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МОБИЛИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ: ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 18 МАЯ!

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