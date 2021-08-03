Сроки возвращения локдаунов в Украине и историческое решение МВФ. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Запорожье на улице Сержанта Медведева вспыхнула крыша четырехэтажного жилого дома. Спасатели эвакуировали около сотни человек. Один из чрезвычайников пострадал. Читать дальше ->
- В Украине в конце лета или в начале осени могут ввести новые локальные локдауны для борьбы с COVID-19, заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура. Читать дальше ->
- Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил выделение на восстановление глобальной экономики рекордных 650 миллиардов долларов. Читать дальше ->
- В США третий офицер, реагировавший на беспорядки в Капитолии 6 января, покончил с собой. Читать дальше ->
- Председатели комитетов по иностранным делам парламентов из США, Эстонии, Чехии, Ирландии, Латвии, Польши, Украины, Великобритании и Литвы обнародовали совместное заявление, в котором призвали остановить строительство "Северного потока-2". Читать дальше ->