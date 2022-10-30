Срыв "зернового соглашения" – это попытка россии заставить нас сесть за стол переговоров – нардеп Анатолий Урбанский

Даже если Россия заблокирует «зерновой коридор», Украина найдет возможности для экспорта зерна, как это происходило до августа, когда были заблокированы морские пути, считает нардеп.

Несмотря на выход россии из «зернового соглашения», Украина сможет продолжать экспорт через западные границы, в том числе железной дорогой.

Об этом рассказал в эфире Единого национального телемарафона народный депутат из группы «Партія «За майбутнє» Анатолий Урбанский.

«Разговоры о срыве «зернового соглашения», на мой взгляд, это попытка повышения ставок со стороны России, чтобы заставить наше государство сесть за другой стол переговоров. По состоянию на сегодняшний день заблокировано 22 парохода, которые сейчас находятся непосредственно в «Великой Одессе» (порт «Южный», Черноморск и Одесса). Где-то примерно 101 пароход ждет инспекции на выход, и вход где-то примерно 95. Но даже если россия заблокирует зерновой коридор, мы найдем возможности для экспорта нашего зерна, как это мы делали до августа, когда были заблокированы морские пути. Мы налаживаем новые транспортные связи на западе Украины, сейчас строятся большие железнодорожные хабы на западных границах. Наше зерно было, есть и будет актуально во всем мире. За то время, как работал зеленый коридор, уже более 5 миллионов тонн ушло непосредственно в страны Африки и Азии, и 190 тысяч тонн в страны, которые находятся на грани голода», — отметил Анатолий Урбанский.

Как сообщалось ранее, 29 октября, россия заявила, что останавливает действие "зернового соглашения" после взрывов во временно оккупированном Севастополе, в результате которых были повреждены корабли Черноморского флота РФ.