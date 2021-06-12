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Срывал и крушил крыши и поднимал в воздух все, что встречал на пути: под Запорожьем пронесся смерч (видео)

Срывал и крушил крыши и поднимал в воздух все, что встречал на пути: под Запорожьем пронесся смерч (видео)

Срывал и крушил крыши и поднимал в воздух все, что встречал на пути: под Запорожьем пронесся смерч (видео)

От смерча пострадали несколько домов.

В Запорожской области смерч разгулялся в селе Широкое. Мощный вихрь крушил все, что попадалось на его пути.

Видео того, как он расправился с частными домами села, выложили в Сети.

На кадрах видно, как мощный вихрь захватил в свои объятия частный дом и срывает с него крышу. Листы шифера разлетаются на десятки метров. Смерч пошел полосой и разрушил по меньшей мере с десяток крыш домов и заборов дворов селян, сообщают очевидцы.

В Запорожской области пронесся смерч

В Запорожской области пронесся смерч

Напомним, что в небе над Запорожьем во время непогоды зафиксировали невероятно красивое и одновременно страшное явление — мезоциклон.

 