Срывают подготовку к отопительному сезону: РФ вновь атаковала объекты «Нафтогаза» по всей стране

Массированный удар по «Нафтогазу»: поражены добывающие активы, АЗС и производственные площадки / © Нафтогаз Украины

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За последние два дня российские войска вновь нанесли массированные удары по объектам «Нафтогаза» на Востоке, Западе и в Центре Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В частности, в ночь на 9 августа массовые обстрелы подверглись добывающим активам «Укрнафты», а также буровой площадке компании.

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Россия атаковала добывающую инфраструктуру десятками ударных дронов. На месте — существенные разрушения, часть оборудования выведена из строя. Работа актива остановлена. К счастью, работники атакуемых объектов не пострадали.

7 и 8 августа российские дроны атаковали семь автозаправочных комплексов сети UKRNAFTA в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. К сожалению, в результате одного из российских ударов пострадал работник заправки. В настоящее время он находится в больнице и получает всю необходимую помощь.

Кроме того, 8 августа враг атаковал реактивными дронами производственные объекты «Нафтогаза» в центре страны. В момент удара персонал находился в укрытии. Объект получил серьезные разрушения.

«За последние дни интенсивность вражеских атак по нефтегазовой инфраструктуре существенно выросла. Очевидно, что цель врага — нанести максимальный ущерб украинской добыче и другой критической инфраструктуре, чтобы сделать невозможным подготовку к отопительному сезону», — отметил и.о. главы правления Нафтогаза Сергей Федоренко.

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Ранее эксперт предупредил, что в этом году российские войска продолжат наносить удары по объектам «Нафтогаза», чтобы выбить газовую генерацию.

Напомним, в июле РФ атаковала объект «Нафтогаза» на Полтавщине, в результате чего работа предприятия остановлена.

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