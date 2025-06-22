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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4984
Время на прочтение
1 мин

США атаковали Иран, ночные обстрелы Донбасса: главные новости ночи 22 июня 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Бомбардировщик Northrop B-2 Spirit

Бомбардировщик Northrop B-2 Spirit

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 22 июня 2025 года:

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Дата публикации
Количество просмотров
4984
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