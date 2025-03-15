США больше не дружественная страна: каким государствам больше всего доверяют украинцы – исследование

70% опрошенных украинцев ответили, что их отношение к Соединенным Штатам ухудшилось.

Недавнее социологическое исследование показало, что США больше не воспринимаются как одна из самых дружественных стран для Украины. Изменения настроений украинцев произошли после напряженной встречи Владимира Зеленского в Белом доме.

Об этом рассказала социолог и основательница Gradus Research Евгения Близнюк в интервью "РБК-Украина".

Она напомнила, что с начала полномасштабного вторжения США идентифицировались большинством украинцев как один из двух ключевых партнеров Украины в этой войне – вторым партнером была Великобритания.

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Такое отношение украинцев, отметила Близнюк, объяснялось объемами военной помощи, введенными санкциями против России и другой поддержкой этих стран.

"Но последнее исследование, проведенное сразу после напряженной встречи президентов Украины и США в Вашингтоне, показало снижение уровня доверия к США. В частности, 70% опрошенных ответили, что отношение ухудшилось", — сообщила социолог.

Как теперь относятся украинцы к США

Изменения в отношении украинцев к США, по словам Евгении Близнюк, вызваны как общим изменением риторики американского президента, так и сигналами в медийном пространстве о прекращении военной помощи и предоставлении разведданных. В частности свою роль сыграла реакция социальных сетей.

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"По состоянию на сегодняшний день США не находятся в топе перечня дружественных стран, спустившись во вторую половину списка (между Китаем и Индией), и одновременно воспринимаются как шестая наименее дружественная страна (без учета РФ в этом списке)", — сообщила социологиня.

Она отметила, что по регионам отличий нет, однако женщины и возрастная категория 18-24 чаще считают, что США не являются дружественной страной. Они чаще демонстрируют критическое отношение к ней.

Евгения Близнюк предположила, что ситуация может измениться после недавних украино-американских переговоров в Саудовской Аравии.

Каким странам больше всего доверяют украинцы

По данным исследования, украинцы воспринимают дружественными прежде всего европейские страны – Великобританию (59%), страны Балтии (54%), Францию (54%), Польшу (51%) и Германию (50%).

"Очевидно это связано с последовательной поддержкой этих государств в контексте военной и гуманитарной помощи", — пояснила Евгения Близнюк.

Социолог отметила, что в сознании украинцев Европа становится основным партнером и желанным союзником в войне с РФ. Также высокие позиции в этом списке дружественных стран сохраняет Канада.

Напомним, доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Украине растет – более половины граждан поддерживает президента. Тем временем Дональд Трамп ранее подвергал сомнению его популярность.

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