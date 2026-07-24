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США будут очень опасного врага: Зеленский объяснил, зачем Америке победа Украины
Падение украинской обороны приведет к возрождению Советского Союза и созданию сверхмощного альянса с Китаем, угрожающим Соединенным Штатам.
Помощь Украине от Соединенных Штатов Америки является стратегической инвестицией, сдерживающей возрождение Советского Союза и защищающей саму Америку от глобальной опасности. Украинский народ стал крепкой стеной, которая не позволяет российскому диктатору объединиться с Китаем и превратиться в самого могущественного врага для свободного мира.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью известной американской блоггерке Лори Лумер.
Возрождение советской империи
По словам украинского лидера, в начале полномасштабного вторжения у Украины не было ни оружия, ни финансовой поддержки от Соединенных Штатов, а мировые партнеры колебались в своих решениях. Однако решительное сопротивление украинцев показало всему миру, что российский диктатор не намерен останавливаться только на одной стране.
"Они хотели оккупировать нас, потому что хотели отстроить Советский Союз", - заявил Зеленский.
Президент пояснил, что глобальная идея Владимира Путина состоит в возвращении всех территорий бывших советских республик, а также в покорении европейских стран.
Глобальная угроза для Америки
Если России удастся реализовать свой план по возрождению империи, Соединенные Штаты столкнутся с самым опасным врагом своей истории. Зеленский предупредил, что новый СССР обязательно объединится с Китаем, создав крупнейшую в мире империю с армией, которая будет превосходить американские вооруженные силы.
"Это будет самый опасный враг для Соединенных Штатов, не только для вашей демократии или образа жизни, но и для бизнеса и частного сектора", - подчеркнул глава государства.
Украина как защитная стена
В ответ на вопрос о целесообразности американских инвестиций в войну, президент назвал Украину стеной, мешающей этим опасным мечтам российского руководства. Именно украинские защитники сейчас сдерживают образование глобальной антиамериканской коалиции.
Он напомнил, что у Соединенных Штатов есть бизнес и серьезное влияние в Европе, которые окажутся под угрозой в случае успеха российских планов.
«Это стена. Вы заплатили за эту стену, и поэтому они не могут снова получить СССР и стать величайшим врагом для США», — подытожил Зеленский.
Он подчеркнул, что финансовая помощь и оружие от США действительно стоят дорого, однако именно благодаря этим инвестициям Америка защищает себя от появления сверхмощного врага.
Напомним, накануне Лора Лумер посетила поврежденную российской атакой Киево-Печерскую лавру. После этого поклонница Трампа разнесла российского диктатора и заявила о лицемерии Москвы.