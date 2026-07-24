США будут очень опасного врага: Зеленский объяснил, зачем Америке победа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и MAGA-блогерша Лора Лумер / © скриншот с видео

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Помощь Украине от Соединенных Штатов Америки является стратегической инвестицией, сдерживающей возрождение Советского Союза и защищающей саму Америку от глобальной опасности. Украинский народ стал крепкой стеной, которая не позволяет российскому диктатору объединиться с Китаем и превратиться в самого могущественного врага для свободного мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью известной американской блоггерке Лори Лумер.

Возрождение советской империи

По словам украинского лидера, в начале полномасштабного вторжения у Украины не было ни оружия, ни финансовой поддержки от Соединенных Штатов, а мировые партнеры колебались в своих решениях. Однако решительное сопротивление украинцев показало всему миру, что российский диктатор не намерен останавливаться только на одной стране.

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"Они хотели оккупировать нас, потому что хотели отстроить Советский Союз", - заявил Зеленский.

Президент пояснил, что глобальная идея Владимира Путина состоит в возвращении всех территорий бывших советских республик, а также в покорении европейских стран.

Глобальная угроза для Америки

Если России удастся реализовать свой план по возрождению империи, Соединенные Штаты столкнутся с самым опасным врагом своей истории. Зеленский предупредил, что новый СССР обязательно объединится с Китаем, создав крупнейшую в мире империю с армией, которая будет превосходить американские вооруженные силы.

"Это будет самый опасный враг для Соединенных Штатов, не только для вашей демократии или образа жизни, но и для бизнеса и частного сектора", - подчеркнул глава государства.

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Украина как защитная стена

В ответ на вопрос о целесообразности американских инвестиций в войну, президент назвал Украину стеной, мешающей этим опасным мечтам российского руководства. Именно украинские защитники сейчас сдерживают образование глобальной антиамериканской коалиции.

Он напомнил, что у Соединенных Штатов есть бизнес и серьезное влияние в Европе, которые окажутся под угрозой в случае успеха российских планов.

«Это стена. Вы заплатили за эту стену, и поэтому они не могут снова получить СССР и стать величайшим врагом для США», — подытожил Зеленский.

Он подчеркнул, что финансовая помощь и оружие от США действительно стоят дорого, однако именно благодаря этим инвестициям Америка защищает себя от появления сверхмощного врага.

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Напомним, накануне Лора Лумер посетила поврежденную российской атакой Киево-Печерскую лавру. После этого поклонница Трампа разнесла российского диктатора и заявила о лицемерии Москвы.

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