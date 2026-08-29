США бьют тревогу из-за Украины: Госдеп объявил самый высокий уровень опасности

Флаг США. / © Associated Press

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Государственный департамент США обнародовал обновленное предупреждение для граждан о поездках в Украину. Американцам упорно не рекомендуют ехать в страну из-за угрозы ракетных и дроновых атак.

Об этом стало известно из информации на сайте учреждения.

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«Рекомендация: избегайте поездок в Украину по какой-либо причине по российско-украинской войне», — говорится в сообщении.

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Заметим, что для Украины установлен Level 4: Do Not Travel — это самый высокий уровень опасности.

В Госдепе отмечают, что ситуация с безопасностью может меняться очень быстро, а потому «путешественники должны быть готовы к немедленному выезду практически без предупреждения» и иметь план эвакуации. Американцам советуют во время воздушных тревог немедленно реагировать на предупреждение и устремляться к укрытиям.

Атака на Киев — новая тактика РФ

Третьи сутки подряд в Киеве практически не стихают сирены. В СНБО отметили, что агрессор Россия изменила подход к воздушным атакам на столицу — враг запускает реактивные беспилотники небольшими группами «с целью парализовать Киев».

В то же время, военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что воздушные тревоги в Киеве и других городах могут продолжаться неделями вообще без отбоя. По словам эксперта, россияне пытаются постоянно держать столицу в напряжении, запуская небольшие группы реактивных дронов.

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