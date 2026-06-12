Зеленский, Трамп и Путин / © ТСН.ua

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Большая половина украинского общества — 56% — считает, что США устали от войны и давят на Украину, чтобы та уступила страну-агрессору России.

Такие данные приводит Киевский международный институт социологии (КМИС).

Согласно прямым данным опроса, треть украинцев, а именно 30%, утверждает, что Америка является надежным союзником Киева.

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В КМИС отметили, что за последние полгода — с декабря 2025 года по июнь — настроения украинцев не меняются.

На вопрос, продолжают ли «США по мере возможностей серьезно помогать Украине и хотят ли, чтобы война завершилась на приемлемых для Украины условиях» и «США устают от Украины и их поддержка ослабевает. США хотят надавить, чтобы Украина пошла на уступки России». Соотношение таково:

декабрь: 28% опрошенных считают, что США помогают Украине, а 59% — что Америка ослабляет свою поддержку

май: 56% респондентов утверждают, что американцы давят на Украину для уступок России на фоне усталости, а 30% — что США, напротив, продолжают быть надежными союзниками.

В то же время социологи подчеркивают: согласно другим результатам КМИС, среди украинцев есть дифференцированное отношение к США. Если большинство действительно критически настроено к руководству, то к обычным американцам отношение хорошее. Так думают 83% опрошенных.

© КМИС

Кто является надежным партнером по мнению украинцев

Как следует из свежего опроса, Европа, по мнению украинцев, остается надежным партнером в войне против России. Эта динамика выросла по сравнению с январем этого года. В частности:

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с 58% до 64% стало больше тех, кто считает Европу надежным союзником,

с 35% до 25% меньше — тех, кто считает, что Европа устает.

«Большинство украинцев — 64% — продолжают считать, что Европа серьезно помогает Украине и хочет завершения войны на справедливых условиях. Считается, что Европа устала и давит для несправедливого мира — 25%», — говорится в опросе.

Напомним, что большинство украинцев — 61% — доверяют президенту Владимиру Зеленскому . Однако его обогнали бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и руководитель ОП Кирилл Буданов.

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