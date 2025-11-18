США дают "жизнь" украинским Patriot: что известно о новом пакете помощи

Украина получит от США оборудование для поддержки ЗРК Patriot / © Getty Images

Реклама

Государственный департамент США одобрил продажу Украине оборудования для поддержки ЗРК Patriot на $105 млн.

Об этом говорится в релизе Госдепа.

Отмечается, что Агентство по вопросам сотрудничества в сфере оборонной безопасности предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс.

Реклама

Украинская сторона пригласила закупку товаров и услуг, связанных с жизнедеятельностью системы ЗРК Patriot, включая:

модернизацию пусковых установок M901 до конфигурации M903;

секретные и несекретные списки установленной погрузки и авторизованные списки запасов для наземного вспомогательного оборудования;

остальные необходимые услуги, вспомогательное оборудование, запасные части, поддержка, обучение.

другие связанные элементы логистики и программной поддержки.

«Эта предложенная продажа будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем улучшения безопасности страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — пояснили в Госдепе.

Основными подрядчиками будут RTX Corporation, расположенная в Арлингтоне, штат Вирджиния, и Lockheed Martin, расположенная в Бетесде, штат Мэриленд.

Реализация продаж потребует назначения примерно пяти дополнительных представителей правительства США и 15 представителей американских подрядчиков в Европейское боевое командование на срок до одного месяца для поддержки обучения.

Реклама

Раньше в Германии объяснили, почему задержали процесс поставок Украине систем Patriot.