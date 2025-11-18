ТСН в социальных сетях

Украина
211
США дают "жизнь" украинским Patriot: что известно о новом пакете помощи

США одобрили продажу Киеву обслуживание ЗРК Patriot на 105 млн. долларов.

Дмитрий Гулийчук
Украина получит от США оборудование для поддержки ЗРК Patriot

Украина получит от США оборудование для поддержки ЗРК Patriot / © Getty Images

Государственный департамент США одобрил продажу Украине оборудования для поддержки ЗРК Patriot на $105 млн.

Об этом говорится в релизе Госдепа.

Отмечается, что Агентство по вопросам сотрудничества в сфере оборонной безопасности предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс.

Украинская сторона пригласила закупку товаров и услуг, связанных с жизнедеятельностью системы ЗРК Patriot, включая:

  • модернизацию пусковых установок M901 до конфигурации M903;

  • секретные и несекретные списки установленной погрузки и авторизованные списки запасов для наземного вспомогательного оборудования;

  • остальные необходимые услуги, вспомогательное оборудование, запасные части, поддержка, обучение.

  • другие связанные элементы логистики и программной поддержки.

«Эта предложенная продажа будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем улучшения безопасности страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — пояснили в Госдепе.

Основными подрядчиками будут RTX Corporation, расположенная в Арлингтоне, штат Вирджиния, и Lockheed Martin, расположенная в Бетесде, штат Мэриленд.

Реализация продаж потребует назначения примерно пяти дополнительных представителей правительства США и 15 представителей американских подрядчиков в Европейское боевое командование на срок до одного месяца для поддержки обучения.

Раньше в Германии объяснили, почему задержали процесс поставок Украине систем Patriot.

