США дают "жизнь" украинским Patriot: что известно о новом пакете помощи
США одобрили продажу Киеву обслуживание ЗРК Patriot на 105 млн. долларов.
Государственный департамент США одобрил продажу Украине оборудования для поддержки ЗРК Patriot на $105 млн.
Об этом говорится в релизе Госдепа.
Отмечается, что Агентство по вопросам сотрудничества в сфере оборонной безопасности предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс.
Украинская сторона пригласила закупку товаров и услуг, связанных с жизнедеятельностью системы ЗРК Patriot, включая:
модернизацию пусковых установок M901 до конфигурации M903;
секретные и несекретные списки установленной погрузки и авторизованные списки запасов для наземного вспомогательного оборудования;
остальные необходимые услуги, вспомогательное оборудование, запасные части, поддержка, обучение.
другие связанные элементы логистики и программной поддержки.
«Эта предложенная продажа будет поддерживать цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем улучшения безопасности страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — пояснили в Госдепе.
Основными подрядчиками будут RTX Corporation, расположенная в Арлингтоне, штат Вирджиния, и Lockheed Martin, расположенная в Бетесде, штат Мэриленд.
Реализация продаж потребует назначения примерно пяти дополнительных представителей правительства США и 15 представителей американских подрядчиков в Европейское боевое командование на срок до одного месяца для поддержки обучения.
Раньше в Германии объяснили, почему задержали процесс поставок Украине систем Patriot.