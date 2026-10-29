США доверили эвакуацию из Олешек продюсеру, советнику Мелании Трамп без гуманитарного опыта

Марк Бекмен — главный советник первой леди США Мелании Трамп / © Associated Press

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Координацию эвакуации из оккупированных Олешек с американской стороны поручили Марку Бекмену — медиапродюсеру, консультанту первой леди США Мелании Трамп. Однако в его профессиональном портфолио полностью отсутствует дипломатический или гуманитарный опыт.

На это обратил внимание экс-журналист «Голоса Америки», медиа-советник фонда Razom for Ukraine в США Остап Ярыш.

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По словам Ярыша, профессиональный бэкграунд Бекмена связан с маркетингом, медиа и культурными проектами. Он является основателем рекламного агентства DMA United, которое сотрудничает с известными брендами в области моды, развлечений и спорта.

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«Портфолио Бекмана не включает дипломатического, политического или гуманитарного опыта работы. Несмотря на ошибочные представления, он не является чиновником США и не работает в офисе Первой Леди (в соцсетях указывает свою роль как «эксклюзивный старший советник»)», — говорится в сообщении журналиста.

Он добавил, что Бекмена с Меланией Трамп связывает многолетнее сотрудничество над ее медийными и бизнес-проектами. В частности, речь идет о документальном фильме о первой леди, вышедшем на экраны в этом году, чье производство спонсировал Amazon.

«Что касается Олешек: насколько понимаю, на этот момент официальные представители США не планируют участвовать в эвакуации на месте. Американскую сторону должна представлять съемочная группа телеканала Newsmax. Возможно, позже допустят и другие медиа. Я знаю некоторых из этих журналистов и желаю им сил и безопасности», — написал Ярыш.

Он подчеркнул, что в ближайшие дни ожидается одна из самых сложных гуманитарных операций с начала полномасштабного вторжения России. В то же время, журналист сиоринизировал, что волноваться не стоит, ведь с американской стороны операцию координирует частный консультант первой леди США и продюсер фильма о Мелании Трамп.

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Гуманитарная миссия в Олешках — последние новости

Напомним, Мелания Трамп сообщила, что в Олешках будут работать четверо американских журналистов из Newsmax как нейтральные наблюдатели. Они будут независимо фиксировать гуманитарную миссию с участием российских и украинских представителей для обеспечения длительного документального свидетельства.

29 октября в направлении Олешек для реализации гуманитарной миссии отправилась украинская делегация во главе с омбудсманом Дмитрием Лубинцом. Цель поездки — доставить помощь жителям и создать условия для их безопасного выезда.

Отметим, аналитики ISW обратили внимание, что остается открытым вопрос безопасности и маршрута эвакуированных из Олешек через Россию и Беларусь на подконтрольную Украине территорию. Также существует риск, что армия РФ использует режим прекращения огня для возобновления своих сил в Херсонской области.

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