Patriot / © Getty Images

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США продолжают задерживать поставки Украине ракет-перехватчиков в системы Patriot, уже оплаченные западными партнерами, что фактически лишает украинскую ПВО единой надежной защиты от российской баллистики и приводит к резкому росту числа жертв среди гражданского населения.

Об этом идет речь в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Как сообщил 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский, Киев до сих пор ожидает от министра обороны США Пита Гегсета одобрения отправку партии по меньшей мере из 48 ракет-перехватчиков Patriot. Эти боеприпасы уже были профинансированы в рамках инициативы НАТО «Перечень приоритетных потребностей Украины» (PURL), позволяющей странам-членам Альянса и партнерам оплачивать поставки американского вооружения и технологий для ВСУ.

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По имеющейся информации, начиная с сентября 2026 года, Соединенные Штаты задержали передачу Украине уже четырех партий ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для комплексов Patriot, а разрешение на будущие поставки до сих пор не предоставлено.

Аналитики ISW отмечают, что российские войска вовсю используют острый дефицит этих ракет в Украине, делая свои удары максимально смертоносными. Цена промедления Вашингтона уже измеряется тысячами человеческих жизней: по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, только за сентябрь и октябрь 2026 года — после последней поставки перехватчиков Patriot — дальнобойные удары РФ унесли жизни по меньшей мере 700 гражданских лиц, а еще по меньшей мере 30 человек.

В Институте изучения войны подчеркивают, что ракеты в Patriot остаются единственным средством, способным надежно перехватывать российскую баллистику. Дальнейшая затяжка их поставок критически подрывает способность Украины защищать небо во время российской ударной кампании зимой 2026-2027 годов.

Напомним, ранее The Wall Street Journal писал о том, что производство американских ракет-перехватчиков Patriot столкнулось с дефицитом критически важного материала из Европы — карбонизированной вискозы (rayon), используемой в соплах твердотопливных ракетных двигателей. Из-за ограниченных поставок сырья Пентагон пытается срочно увеличить его производство, но американские компании зависят от единственного утвержденного поставщика этого материала для самых современных ракет PAC-3.

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