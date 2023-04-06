США, Германия и Венгрия выступили против "дорожной карты" вступления Украины в НАТО — Financial Times

Членство Украины в НАТО до окончания войны не обсуждается в Альянсе.

Соединенные Штаты, Германия и Венгрия выступают против идеи предложить Украине "дорожную карту" вступления в НАТО на предстоящем саммите, на чем настаивают Польша и Страны Балтии.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники среди официальных лиц.

Собеседники издания заявили, что в марте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже представил документ, в котором указаны "практические и политические" предложения для Киева. Также источники сообщают, что на недавней встрече министров иностранных дел стран НАТО была оживленная дискуссия, которую следует предложить Украине. Один из собеседников издания заявил, что страны НАТО проведут следующие недели в оживленных дискуссиях, чтобы добиться политического результата.

Источники издания сообщают, что членство Украины в НАТО до окончания войны не обсуждается в Альянсе. Вместе с тем на последних переговорах усилилась позиция стран, выступающих за предложение Украины "политического пути" к вступлению на саммите в Вильнюсе.

Представители США выступили против этого и предложили сосредоточиться на краткосрочной военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, чтобы помочь отразить российскую агрессию.

В Вашингтоне считают, что углубление сотрудничества между НАТО и Украиной во время активной фазы войны сыграет на руку кремлевскому диктатору, который, в свою очередь, может пойти на эскалацию и развернуть ядерное оружие.

Издание сообщает, что сейчас рассматривается вариант, согласно которому комиссию НАТО-Украина могут превратить в совет НАТО-Украина, который повысит статус Украины как партнера Альянса, а также предоставит Киеву право быть более активным участником встреч и консультаций блока.

Отметим, что ближайший саммит НАТО, в котором примут участие представители 40 стран, состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Напомним, ранее военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что победу Украины в войне, которую 24 февраля 2022-го развязала Россия, можно назвать гарантией вступления в НАТО для нашей страны. Альянс не примет Украину – пока не закончатся боевые действия.

Кроме того, ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявлял, что заявку Украины на вступление в НАТО могут рассмотреть уже после окончания войны, развязавшей против нашей страны Российская Федерация.

Читайте также: