США готовы к сотрудничеству в расследовании покушения на убийство Лещенко — Монастырский

Такую позицию высказали американские дипломаты.

США сообщили о готовности к сотрудничеству в расследовании дела о покушении на убийство министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.

Об этом он сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Американские дипломаты выразили готовность к сотрудничеству в расследовании дела о покушении на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко", — сказал глава МВД.

Монастырский также напомнил, что заказчиками покушения был гражданин США и гражданка Украины. По данным следователей, все началось из-за бизнес-конфликта между заказчиком убийства, американцем, и Лещенко. Покушение было связано с деятельностью министра в 2018 году — до того, как он получил государственный пост.

Обвиняемым уже вынесены подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса: похищение, вымогательство, нанесение тяжких телесных повреждений и покушение на убийство. В настоящее время решается вопрос об избрании мер. Глава МВД предусматривает, что им грозит пожизненное заключение.

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По словам Министра внутренних дел, сам Лещенко о подготовке покушения на него не знал.

"Роман Лещенко не знал о том, что готовится такая реализация. Вы видите за реакцией, которую он показал на брифинге. Я его пригласил буквально за час до брифинга и рассказал о том, что к нему готовилось. Показали видео, продемонстрировали доказательства", — рассказал Монастырский.

Напомним, МВД задержало подозреваемых в подготовке покушения на убийство министра аграрной политики Романа Лещенко. Сам министр узнал о покушении на него за полчаса до брифинга. По словам Монастырского, главный мотив покушения – это деньги.