Владимир Зеленский / © Associated Press

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Соединенные Штаты заявляют о готовности предоставить Украине гарантии безопасности по типу пятой статьи НАТО, однако Киев ожидает четких юридических договоренностей, зафиксированных на бумаге, а не только устных заверений.

Об этом в ходе общения с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя перспективы будущей системы безопасности для государства.

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По словам главы государства, формулировка «по типу пятой статьи НАТО» вызывает у украинской стороны много вопросов, поскольку самая пятая статья Альянса предусматривает конкретный механизм коллективной защиты для его членов.

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«Для Украины непонятно, потому что нет пока полного ответа: что это за коллектив, как он будет защищать и готов ли этот коллектив нанести отпор агрессору. Ответы должны быть не просто в словах и не просто красноречиво звучать: „Безусловно, никто вас не бросит“. Это должно быть на бумаге. Я пока на бумаге таких шагов не вижу», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос о доверии к американским гарантиям при президентстве Дональда Трампа и рисках повторного нападения России, президент подчеркнул, что безопасность Украины не может ограничиваться каденцией одного американского лидера.

«Мы должны гарантировать Украине, нашему населению прежде всего и всей Европе, что гарантии безопасности для Украины будут сильны не только эти два года, пока президент Трамп — президент, но и после. Гарантии нам нужны не на два года, а желательно навсегда, ну, по крайней мере, на десятки лет», — отметил он.

Зеленский объяснил, что сценарий, при котором Россия будет воздерживаться от новой агрессии только в ближайшие два года, не является надежным миром, а лишь временной паузой. Президент предостерег, что в случае возобновления боевых действий через несколько лет Украине и партнерам будет крайне сложно снова мобилизовать нынешний уровень международной и финансовой поддержки, а повторная война будет представлять критическую опасность для государства.

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Напомним, ранее спецпредставитель и зять Трампа Джаред Кушнер заявил, что Россия якобы спокойно воспринимает идею предоставления Украине гарантий безопасности по образцу статьи 5 Североатлантического договора. Речь идет о механизме, сходном с принципом коллективной обороны НАТО. По его словам, американской стороне удалось добиться того, чтобы Москва согласилась рассматривать концепцию гарантий безопасности для Украины, построенную по принципу статьи 5 НАТО. В то же время, Кушнер признал, что в России к этой идее есть скепсис и недоверие.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский заявил: он не уверен, что у Украины и США одинаковое видение того, что стоит за фразой «гарантии безопасности, как в статье 5 НАТО».

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