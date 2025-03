США готовят договор на 40 страниц об ископаемых с Украиной: идею меморандума отвергли

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки уже разрабатывает договор о редкоземельных металлах объемом более чем на 40 страниц. Украина его не видела и в разработку не приобщена.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в соцсетях.

"Будет подписан договор. Его разрабатывает US Department of the Treasury (Министерство финансов США). Он будет на 40+-страниц. Украинская сторона пока договор не видела и к разработке не присоединена", — говорится в сообщении.

Алексей Гончаренко отметил, что сначала должен быть подписан меморандум о редкоземельных металлах. После этого должен был быть договор, где бы прописывались все условия и четко распределялись средства. По информации нардепа, идею меморандума отвергли.

Пока официального опровержения или подтверждения заявления нардепа не было.

В начале марта президент США Дональд Трамп уже согласился подписать соглашение об украинских полезных ископаемых. Однако позже стало известно, что в Белом доме опровергли данные по договору о редкоземельных ресурсах в ближайшее время.

Напомним, первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко ранее сообщила, что украинская территория, временно оккупированная, содержит полезных материалов на сумму примерно 350 млрд долларов. Кроме того, Украина имеет запасы титана, лития, урана и редкоземельных металлов. И задачей соглашения с США о полезных ископаемых является не просто экспорт этого сырья, а привлечение инвестиций в переработку и разработку украинских месторождений.

