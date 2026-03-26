США готовят наземную операцию в Иране, ночной обстрел Одесщины: главные новости ночи 26 марта 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Игорь Бережанский
Военные США / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 26 марта 2026 года:

  • США в ближайшее время начнут наземную операцию в Иране — WSJ Читать далее –>

  • Россия атаковала дронами энергетическую инфраструктуру Одесщины: есть повреждения — РГА Читать дальше –>

  • Британия разрешила арест танкеров российского «теневого флота» Читать далее –>

  • Выборы в Венгрии: оппозиция увеличивает отрыв от партии Орбана Читать далее –>

  • Россия передает Ирану оружие для войны против США — Financial Times Читать далее –>

