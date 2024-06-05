США готовят новый пакет помощи, Зеленский едет на переговоры с Макроном: главные новости ночи 5 июня 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Мужчинам с двойным гражданством запретили выезд из Украины — посольство США Читать дальше –>
- Зеленский и Макрон проведут переговоры в Париже 7 июня — AFP Читать далее –>
- В МИДе прокомментировали заявления Китая о поддержке их "мирного плана" другими странами Читать далее –>
- США скоро объявят о новом пакете помощи Украине — Салливан Читать далее –>
- Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>
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