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США готовят новый пакет помощи, Зеленский едет на переговоры с Макроном: главные новости ночи 5 июня 2024 года

США готовят новый пакет помощи, Зеленский едет на переговоры с Макроном: главные новости ночи 5 июня 2024 года

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Мужчинам с двойным гражданством запретили выезд из Украины — посольство США Читать дальше –>
  • Зеленский и Макрон проведут переговоры в Париже 7 июня — AFP Читать далее –>
  • В МИДе прокомментировали заявления Китая о поддержке их "мирного плана" другими странами Читать далее –>
  • США скоро объявят о новом пакете помощи Украине — Салливан Читать далее –>
  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

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