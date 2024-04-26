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США готовят Украине помощь на $6 млрд, в НАТО пригрозили Китаю: главные новости ночи 26 апреля 2024 года

США готовят Украине помощь на $6 млрд, в НАТО пригрозили Китаю: главные новости ночи 26 апреля 2024 года

США готовят новую помощь для Украины / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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