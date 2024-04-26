США готовят Украине помощь на $6 млрд, в НАТО пригрозили Китаю: главные новости ночи 26 апреля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- США в ближайшее время объявят об оборонном пакете для Украины на $6 млрд — Reuters Читать далее –>
- Путин собрался с визитом в Китай в мае Читать далее –>
- В НАТО назвали условие для налаживания отношений с Китаем Читать далее –>
- Франция просит Грецию предоставить ПВО для защиты неба на время Олимпиады Читать далее –>
- Дания увеличит военную помощь для Украины на $630 млн Читать далее –>
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