США готовят Украине помощь на $6 млрд, в НАТО пригрозили Китаю: главные новости ночи 26 апреля 2024 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

США в ближайшее время объявят об оборонном пакете для Украины на $6 млрд — Reuters Читать далее –>

Путин собрался с визитом в Китай в мае Читать далее –>

В НАТО назвали условие для налаживания отношений с Китаем Читать далее –>

Франция просит Грецию предоставить ПВО для защиты неба на время Олимпиады Читать далее –>

Дания увеличит военную помощь для Украины на $630 млн Читать далее –>

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