США и Британия внимательно следят за делом Порошенко — заявления посольств

В дипломатических представительствах считают, что обвинения экспрезидента Украины не должны основываться на политических мотивах.

Во вторник, 21 декабря, в посольствах США и Великобритании отреагировали на предъявление пятому президенту Украины и действующему народному депутату Петру Порошенко подозрения о государственной измене и содействии терроризму.

В посольстве США в Украине сообщили, что "внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко".

"Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не политических мотивах", — говорится в заявлении американского дипломатического представительства.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс также отметила важность беспристрастного расследования.

"Внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Петра Порошенко. Жизненно важно, чтобы правоохранительные и судебные органы занимались этим делом, как и любыми другими независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и уважение к процедурам”, — написала она в своем Twitter.

Напомним, в понедельник, 20 декабря, пятый президент Украины и действующий народный депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко получил статус подозреваемого в уголовном производстве по так называемому "угольному делу". Ему объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористических организаций) Уголовного кодекса Украины.

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