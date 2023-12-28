США и ЕС начали усиливать позиции Украины перед возможными переговорами с РФ — Politico

Издание утверждает, что США и ЕС хотят укрепить оборону Украины и начать переговоры с РФ.

Соединенные Штаты начали менять свою стратегию поддержки Украины и перемывают свое внимание с полного поражения Москвы на улучшение позиции Киева для проведения переговоров.

Об этом информирует издание Politico.

В Белом доме и в Министерстве обороны США заявляют, что не меняли своего отношения относительно войны в Украине, но вместе с тем официальные лица США и Европы, по данным издания, обсуждают передислокацию Вооруженных сил от "неудачного контрнаступления" на более сильную оборонительную позицию на востоке. Украины.

Представитель администрации президента США и европейский дипломат заявили, что эти усилия включают в себя усиление систем ПВО, строительство укреплений, а также противотанковых заграждений и рвов вдоль северной границы Украины с Беларусью.

Кроме того, в США сосредоточены на том, чтобы увеличить производство оружия в самой Украине. Все эти усилия направлены на то, чтобы укрепить позиции Украины для "любых будущих переговоров", поскольку "единственный способ закончить войну в конечном счете — это переговоры", считает источник.

В США хотят, чтобы у Украины была сильная переговорная позиция, в то же время никаких переговоров с агрессорами пока не планируется.

В свою очередь, европейский дипломат рассказал журналистам, что Евросоюз также угрожает ускорением членства Украины в НАТО, чтобы "поставить украинцев в лучшую ситуацию для переговоров" с Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов назвал истинную причину "намеков" Путина на переговоры.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Минобороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине.

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