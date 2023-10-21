США и ЕС поддержали разработку плана Украины по проведению реформ и восстановлению

Западные партнеры готовы активизировать усилия по оказанию Киеву поддержки в соответствии с потребностями.

США и Евросоюз подтвердили готовность поддержать Украину в разработке "Плана Украины" — документ с перечнем реформ и приоритетов в восстановлении.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам состоявшегося 20 октября саммита ЕС — США.

В заявлении указывается, что европейские и американские лидеры осознают "неотложность обеспечения того, чтобы России не удалось разрушить украинскую экономику", поэтому готовы активизировать усилия по оказанию Киеву поддержки в соответствии с потребностями.

"Как сопредседателя вместе с Украиной, Межведомственной донорской координационной платформы мы работаем вместе с Украиной над разработкой ее Плана Украины (Ukraine Plan), который является частью ее европейского пути", — говорится в заявлении.

Лидеры США и ЕС отметили, что план должен содержать "общий набор краткосрочных приоритетных экономических реформ, реформ в сфере верховенства права и демократизации, а также приоритетный и хорошо скоординированный подход к помощи в восстановлении и реконструкции и инвестициях".

Кроме того, они обещают предоставлять Украине финансирование для достижения этих целей – в частности, защиты, ремонта и восстановления ее энергетического сектора в соответствии со стандартами ЕС.

"Мы признаем приверженность Украине и ее прогрессу в осуществлении реформ и подчеркиваем стратегическую важность процесса вступления в ЕС", – добавляют авторы заявления.

Напомним, ранее сообщалось, что глава представительства Евросоюза в Украине Катарина Матернова заявила, что решение о переговорах по вступлению Украины в ЕС будет приниматься на декабрьском саммите европейских лидеров, но завершить все необходимые реформы желательно в течение октября.

Кроме того, мы ранее информировали, что в посольстве США прокомментировали информацию о письме в Координационную платформу доноров с перечнем реформ, которые должна сделать Украина.

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