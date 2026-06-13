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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
892
Время на прочтение
1 мин

США и Иран согласовали мирное соглашение, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 13 июня 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Мирное соглашение Ирана и США

Мирное соглашение Ирана и США / © Главред

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 13 июня 2026 года:

  • США и Иран согласовали текст мирного соглашения – премьер Пакистана Читать далее –>

  • Атака по Шосткинской общине: в больнице скончалась 33-летняя женщина Читать далее –>

  • Путин может пойти на опасный шаг из-за провалов в Украине — Foreign Policy Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
892
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