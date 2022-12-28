США и союзники сделают все для защиты украинской инфраструктуры — Блинкен

США будут помогать Украине столько, сколько это потребуется

Соединенные Штаты Америки и их союзники будут продолжать делать все возможное, чтобы защитить энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом говорится в сообщении в Twitter государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Он отметил, что Соединенные Штаты будут помогать Украине ровно столько, сколько это потребуется.

"Мы будем стоять вместе с Украиной столько, сколько понадобится. Впереди украинцев ждет тяжелая зима, и мы будем без устали работать с G7 и другими партнерами, чтобы ремонтировать, заменять и защищать энергетическую инфраструктуру Украины", — написал Блинкен.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что российские террористы могут обстрелять энергетическую инфраструктуру 31 декабря-1 января.

Также мы ранее информировали, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у РФ осталось не так много ракет для новых атак.

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