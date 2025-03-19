США могли удалить доказательства массовой депортации украинских детей Россией — Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа завершила финансируемую правительством инициативу, возглавляемую Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета (Yale HRL), которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины. Из-за этого исследователи лишились доступа к огромному объему информации, включая спутниковые снимки и другие данные относительно почти 30 000 детей, вывезенных с территории Украины.

Об этом пишет Reuters.

"У нас есть основания полагать, что данные из хранилища были навсегда удалены. Если это правда, это будет иметь разрушительные последствия", — заявили законодатели-демократы во главе с представителем Огайо Грегом Ландсманом в письме государственному секретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту, пишет издание.

Источник, знакомый с программой слежения, сообщил, что расторжение контракта Госдепартамента с Йельским университетом HRL привело к удалению доказательств военных преступлений на сумму 26 миллионов долларов, что помогло бы защитить Путина.

"Они взяли 26 миллионов долларов из денег налогоплательщиков США, использованных для сбора данных о военных преступлениях, и выбросили их в мусорную корзину, включая досье на всех детей. Если вы хотите оградить президента Путина от судебного преследования, вы уничтожаете эту вещь. И они это сделали. Это окончательная версия, приемлемая для суда, со всеми метаданными", — добавил источник.

Напомним, из-за сокращения бюджета Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Лаборатория гуманитарных исследований (HRL) прекратила работу по поиску похищенных Россией украинских детей.

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