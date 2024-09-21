США могут предоставить Украине уникальные авиабомбы для F-16: детали от Politico

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность предоставления Украине крылатых авиационных бомб средней дальности для ее F-16.

Об этом сообщает издание Politico.

Это произойдет в рамках будущего пакета военной помощи на сумму 375 млн долларов. Ожидается, что его официальное объявление состоится в понедельник, 23 сентября.

Крылатая авиационная бомба Joint Standoff Weapon находятся на вооружении ВВС и ВМС Соединенных Штатов, а также некоторых союзников. они способны поражать цели на расстоянии более 70 миль — это 112,6 км с возможностью применения 225 кг унитарной или с кассетной боевой частью. Издание пишет, что обеспечит Украине дополнительное преимущество в возможностях ударов по российским силам.

"Новые ракеты, хотя и не имеют той дальности, о которой просил Киев, все равно дадут украинским пилотам мощное новое оружие, пока их войска сражаются с наступающими на востоке страны российскими войсками, где украинские войска медленно теряют позиции. Дальность полета более 130 километров позволит пилотам держаться подальше от линии фронта и российской ПВО, что даст Киеву новый способ атаковать эти оборонные сооружения и склады оружия на передовой, усложняя операции для российских войск", — говорится в статье.

По словам двух официальных лиц США и еще одного источника Politico, в пакет также войдут артиллерийские боеприпасы, ракеты и средства ПВО. Однако, по их словам, состав пакета может измениться до официального объявления.

Этот пакет 375 млн. дол. станет самым большим, который США отправили Украине с мая, и могут стать последним президентским сокращением вооружения до конца финансового года 30 сентября. В соответствии с полномочиями, предоставленными Конгрессом, Вашингтон изымает имеющееся оружие из своих запасов, а деньги предназначены для закупки боеприпасов и заменяющих его оборудования.

Напомним, издание Reuters пишет, что США готовят пакет военной помощи Украине на 375 миллионов долларов. Последний пакет поступил в решающее время войны, когда Россия разрушает энергосеть Украины в преддверии критических зимних месяцев.

Читайте также:

США присоединится к расследованию! Что случилось с F-16, почему погиб Moonfish?