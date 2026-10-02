США могут закрыть "куполом" запад Украины: что задумали у Трампа

Россия уже давно нацелилась на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины / © Associated Press

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Украина увеличивает закупки сжиженного газа из США. Значительную роль в его хранении могут сыграть газохранилища на западе страны.

Об этом пишет издание Atlantic Council.

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Сейчас американский газ может поступать в Украину четырьмя направлениями — это терминалы в Польше, Литве, Германии и Греции.

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Почему рассматривают запад Украины

У Украины самые большие в Европе мощности для подземного хранения газа — более 30 млрд кубометров. Значительная часть этих хранилищ расположена на западе страны, недалеко от границы с Евросоюзом.

Они расположены на значительной глубине, что может обезопасить их от российских воздушных атак.

По информации Atlantic Council, в будущем эти хранилища могут использоваться для хранения американского газа и его дальнейшей поставки в страны Центральной и Восточной Европы. Для этого нужно решить логистические и вопросы безопасности.

«Украинские газохранилища могут стать частью более широкой системы поставки американского газа в Центральную и Восточную Европу. Это направление может быть связано с Инициативой трех морей, которая предусматривает развитие инфраструктуры между странами Балтийского, Адриатического и Черного морей», — отметили журналисты.

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У Украины одна из самых мощных в Европе сетей подземных хранилищ газа (ПХГ), которая состоит из 11 хранилищ общей вместимостью около 31 млрд куб метров.

Напомним, Россия уже давно нацелилась на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины, но последние события гораздо серьезнее и гораздо разрушительнее.

Аналитики отмечают, что, кроме разрушительных атак на энергетическую систему Украины, РФ пытается уничтожить газотранспортную инфраструктуру.

Прежде всего, Россия нацелена на большие газовые хранилища на западе Украины, содержащие газ для Центральной и Западной Европы. Эта кампания РФ охватывает удары по украинской системе подземного хранения природного газа (ПХГ), эксплуатирующей «Нафтогаз», в том числе по хранилищу во Львовской области.

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Эксперты напоминают, что хотя последние два года Кремль достаточно неизбирательно атаковал объекты электросетей и электростанций, один важный компонент энергетической инфраструктуры оставался почти неповрежденным: украинская газотранспортная система (ГТС). Это стратегический актив, на который Россия все еще возлагается на поставку газа европейским потребителям согласно действующему контракту, подписанному между «Нафтогазом» и контролируемым Кремлем «Газпромом» еще в 2020 году.







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