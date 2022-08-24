США могут засекретить новые поставки оружия Украине: политолог объяснил, зачем это нужно

Создается информационный вакуум по поставкам военной помощи Украине из США, говорит эксперт.

США во время последующих пакетов поставок военной помощи могут не уточнять, какие именно виды вооружения и в каком количестве передают Украине, чтобы уменьшить количество открытой информации для вражеских сил. Это так называемая информационная гигиена не только со стороны Штатов, но и Украины.

Об этом рассказал политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала "FreeДом".

По его словам, за последние 6 месяцев США, к сожалению, были вынуждены подтверждать или опровергать информацию о передаче того или иного вида вооружения Украине.

"В частности, это касалось передачи нам ракет ATACMS дальностью поражения до 300 км. И последние события в Крыму заставили США качественно изменить характер информационного сопровождения военно-технической помощи Украине", — сказал Снегирев.

В связи с этим, создается информационный вакуум по поставкам военной помощи из США, говорит эксперт.

"Соответственно, уже россияне должны думать, каким видом вооружения нанесено огненное поражение по тем или иным складам именно внутри оперативного тыла российских соединений", — отметил он.

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