"США нас не предадут": Зеленский анонсировал новую помощь от Штатов и Европы

Президент Зеленский выразил жесткую уверенность в дальнейшей всесторонней поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза для укрепления украинской обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что США и Европа будут поддерживать Украину до конца.

Об этом он сказал во время пресс-конференции 19 декабря.

"Что касается финансовой помощи. Работаем над этим, я уверен, что США нас не предадут. Что, то о чем мы договорились с США будет выполнено. Полностью. Что касается Европейского Союза, большие ставки были, играли все на больших ставках. Мы достигли одной победы по Евросоюзу. По 50 млдор, то я уверен, что мы это все уже достигли. Это сейчас вопрос какого-то соответствующего времени", - сказал глава государства.

Зеленский также намекнул, что противники помощи Украины в Европе не помешают предоставить Киеву дополнительное финансирование для продолжения борьбы.

"Сегодня у нас есть механизмы, чтобы даже если будет поддержка пакета 50 млрд "минус один", найдутся другие инструменты для того, чтобы Украина получила эти 50 млрд. Это очень мощная цифра... Они знают, как влияет перенос тех или иных дат. Они знают о нашей настойчивости, что она не искусственная, что она нужна устойчивости для нашей обороны", — добавил Зеленский.

Напомним, президент также отметил, что Украина получит новые установки ПВО. Они существенно усилит нашу оборону. Их количество он не назвал.

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