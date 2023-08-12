"Мы очень долго работали над поставками БТР и танков": аналитик оценил контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ продвигается, но медленно. Украина получила менее сотни западных танков, зато россияне активно производят новые единицы.

Об этом написал военный аналитик BILD Юлиан Рэпке.

"США не передают F-16, а Германия – дальнобойные ракеты Taurus"

Как отмечает Репке, с начала контрнаступления ВСУ прошло уже 10 недель.

"Украина и ее партнеры были слишком оптимистичны, и я должен признать, что сам я тоже", – сказал экс-глава оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге.

По его словам, прорывы из-за огромных минных полей и преимущества россиян в воздухе крайне усложняют задачи. Следовательно, украинское контрнаступление продвигается, но очень медленно.

"Лучшее, что мы можем сделать, – подготовиться к долгосрочной и системной поддержке Украины. К сожалению, мы все еще отстаем в реализации обещаний канцлера. Например, потому, что мы слишком долго работали над поставками БТР и танков, россияне имели время создать огромные минные поля и оборонные позиции", – констатировал Ланге.

Такая оценка Репке считает верной. Он напоминает, что США до сих пор отказываются передать Украине истребители F-16, а Германия – дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Эксперт отмечает, что по состоянию на сегодняшний день Киеву поставили менее 100 современных западных танков. При этом Россия ежемесячно производит около 50 новых танков, а их общее количество в ВС РФ превышает 1000.

Ранее в ISW отметили, что контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины заставляют оккупационную армию РФ передислоцировать свои обороняющиеся силы в западной части Запорожской области, где ее ослабили украинские защитники. Из-за такой деградации сил Росармии создается возможность для любого прорыва украинских сил обороны, который может стать решающим.

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