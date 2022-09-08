США не перестанут поддерживать Украину, пока она не восстановит свой суверенитет — Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов и давление на Россию показали свою эффективность, потому это не прекратится до окончания агрессии РФ против Украины.

Блинкен также отметил, что контрнаступление ВСУ на некоторых направлениях достаточно эффективно благодаря храбрости и устойчивости украинцев.

Об этом государственный секретарь США заявил 8 сентября в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Более шести месяцев, как Россия начала свою агрессию. Сейчас продолжается ваше контрнаступление, и оно эффективно. Это преимущественно благодаря невероятной храбрости и стойкости украинцев. Мы видим это на поле боя каждый день. Мы очень рады, что можем поддержать ваши усилия, и мы продолжим это делать", — сказал он.

По словам Блинкена, Госдеп информирует Конгресс США о намерениях предоставить Украине еще 1 млрд. долларов внешнего военного финансирования для более длительной поддержки. Соответствующее решение Блинкен уже обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Кроме того, госсекретарь США подчеркнул, что ВВП России падает – от 9 до 15% падения в текущем году. Тысячи иностранных компаний покидают Россию, наиболее талантливые россияне также уезжают из страны, объем импорта падает.

"Москва платит чрезвычайно высокую цену за эту агрессию. Я думаю, что важно подчеркивать это, ведь мы видим, какую цену Россия уже платит – чрезвычайно высокую цену. И она будет только расти", — подчеркнул Блинкен.

По его словам, Россия не может заменить вооружение, производить товары для собственного народа и обеспечивать экспорт. В результате этого сокращаются их рынки, и они не могут заимствовать средства в рамках суверенного долга.

"Москва обращается за военной поддержкой в Северную Корею, Иран, поскольку мы систематически закрываем им доступ к импорту. И мы продолжим оказывать это давление, пока не прекратится агрессия против Украины, и Украина не восстановит свой суверенитет", — заявил Блинкен.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен 8 сентября прибыл в Украину с необъявленным визитом, чтобы обсудить военную поддержку Украины.

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