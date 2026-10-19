США не предоставили Украине объяснений ни по одной из двух проблем: Зеленский пожаловался сенаторам

Владимир Зеленский / © Associated Press

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США до сих пор не объяснили, почему ограничивают скорость Starlink на фронте и не предупреждают о последних баллистических атаках РФ.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Во время беседы с сенаторами Ричардом Блюменталем, Томом Тиллисом и другими конгрессменами глава государства отметил проблемные вопросы в сотрудничестве с партнерами.

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«К сожалению, мы не получили от наших партнеров раннего предупреждения о первой волне российской атаки баллистическими ракетами минувшей ночью. И мы до сих пор сталкиваемся с ограничениями скорости для сервисов Starlink и Starshield на разных участках фронта. Американская сторона не предоставила Украине объяснений ни одной из этих двух проблем», — подчеркнул президент.

Также Зеленский рассказал об ударе «Шахедами» по Харьковщине, где погибли шесть человек, в том числе мать с годовалым ребенком. Он показал американским политикам фото с места трагедии и отметил, что Россия так отвечает на ослабление санкций.

По словам президента, украинская и американская команды продолжают работать над всеми этими вопросами.

Проблемы со Starlink и разведданными из США — последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что на разных участках фронта оборудование Starlink и Starshield перестает функционировать, когда скорость движения достигает 130-161 км/ч.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что ограничение работы Starlink и Starshield было введено после сигнала со стороны правительства США, а SpaceX технически выполнила это решение. Кто именно в американской администрации его принял, президент не уточнил.

Также Владимир Зеленский заявил, что во время массированной российской атаки 12 октября Украина не получила от партнеров заблаговременного предупреждения о баллистическом ударе по Киеву.

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