США о возможной передаче Ираном ракет РФ: "Ответ будет быстрым и строгим"

Военное партнерство между РФ и Ираном продолжается.

США и союзники ответят, если иранский режим передаст ракеты России. Против Тегерана и Москвы будут введены строгие меры.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер, пишет "Укринформ".

"Если Иран пойдет дальше и продаст баллистические ракеты России, я могу вас заверить, что ответ международного сообщества будет быстрым и строгим", – сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, добавил он, США видели сообщение о запуске россиянами космического спутника для Ирана. По словам Миллера, это еще одно свидетельство углубления военного сотрудничества между государствами.

"Мы неоднократно открыто предупреждали, это партнерство вредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу", – резюмировал представитель Госдепа США.

Ранее Буданов ответил, атаковала ли Россия Украину баллистическими ракетами из Ирана.

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