США обещают внимательно следить за расследованием смерти Шишова: заявление

США осудили репрессии со стороны режима Лукашенко.

США продолжат внимательно следить за расследованием смерти главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в одном из парков Киева.

Соответствующее заявление во вторник, 3 августа, озвучил спикер американского Государственного департамента Нед Прайс.

"Мы глубоко огорчены сообщениями о трагической гибели Виталия Шишова. Мы продолжим внимательно следить за расследованием украинскими властями причин его смерти", — подчеркнул он.

Прайс добавил, что Шишов "был важным членом белорусского гражданского общества и вынужденно жил за пределами своей страны из-за репрессий в отношении журналистов, гражданского общества, политической оппозиции, спортсменов и простых граждан со стороны режима Лукашенко".

"Мы самым решительным образом осуждаем продолжающиеся жестокие репрессии против белорусского гражданского общества и транснациональные репрессии со стороны режима Лукашенка. Только за последние недели мы наблюдали ряд тревожных инцидентов", — продолжил представитель Госдепа США.

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Он напомнил, в частности, об инциденте с перехватом самолета Ryanair в Минске и последующим арестом оппозиционера Романа Протасевича, а также о скандале с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпиаде-2020 в Токио.

"Поэтому мы продолжим очень внимательно следить за действиями режима и восстановим наш призыв к прекращению репрессий, немедленному освобождению всех политических заключенных. В отчете экспертной миссии ОБСЕ содержится призыв к настоящему диалогу с оппозицией и гражданским обществом, а также к свободным и справедливым выбороам" — указал Прайс.

Напомним:

3 августа в Киеве нашли повешенным белорусского оппозиционного активиста, главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова . Мужчину разыскивали сутки: накануне он вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день его тело со следами избиения нашли в Святошинском парке.

. Мужчину разыскивали сутки: накануне он вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день его тело со следами избиения нашли в Святошинском парке. Полиция рассматривает две версии смерти Шишова: самоубийство или умышленное убийство. В то же время близкие и коллеги Шишова убеждены, что мужчина не мог покончить с собой.

Шишова: самоубийство или умышленное убийство. В то же время близкие и коллеги Шишова убеждены, что мужчина не мог покончить с собой. Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль.

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