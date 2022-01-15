США обсудили с энергокомпаниями поставки газа в ЕС в случае вторжения РФ в Украину — СМИ

США обсудили с энергокомпаниями поставки газа в ЕС в случае вторжения РФ в Украину — СМИ

США спросили у компаний, смогут ли они обеспечить дополнительную поставку газа в ЕС в случае непредвиденных обстоятельств.

Госдеп США обсудил с международными энергетическими компаниями вопрос поставки газа в Европейский Союз в случае вторжения России в Украину.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

Отмечается, что американские представители спросили у компаний, смогут ли они обеспечить дополнительные поставки природного газа в Европу в случае непредвиденных обстоятельств.

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Собеседники издания, ознакомленные с вопросом, на условиях анонимности рассказали, что глобальные поставки газа ограничены. "Компании сообщили чиновникам США, что (...) имеется мало газа, который мог бы заменить большие объемы из России", — говорится в материале.

Другой чиновник указал, что переговоры со стороны США возглавлял старший советник по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн. Он также подчеркнул, что Госдеп "не просил компании увеличивать объем производства".

"Мы обсудили ряд непредвиденных обстоятельств и обсудили все наши действия с партнерами и союзниками, — уточнил чиновник. — Мы сделали это с Европейской комиссией и с энергетическими компаниями".

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Другие источники добавили, что официальные лица США "не только спросили компании, каковы их возможности для увеличения поставок, но и есть ли у них возможность увеличить экспорт и в случае необходимости отложить техническое обслуживание на местах".

Пока непонятно, с какими компаниями связывалась американская сторона. Royal Dutch Shell, ConocoPhillips и Exxon отказались от комментариев, а Chevron Corp, Total, Equinor и Qatar Energy пока не ответили журналистам на запрос.

Между тем, один из источников издания в отрасли отметил, что его компанию спросили, сможет ли она при необходимости отложить техническое обслуживание газовых месторождений.

"Европейский Союз зависит от России примерно на треть своих поставок газа, и санкции США из-за любого конфликта могут нарушить эти поставки, — пишут авторы. — Любые перебои с поставкой российского газа в Европу усилят энергетический кризис, вызванный нехваткой топлива".

Напомним, 21 декабря цена на газ обновила исторический максимум, достигнув 2 224 долларов за тысячу кубометров.

Хранилища газа в ЕС заполнены только на 51% по сравнению с около 70% обычно. В то же время РФ может увеличить поставки газа по меньшей мере на треть от нынешнего уровня, но она держит спотовые продажи ограниченными.

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