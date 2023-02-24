США объявили новый пакет помощи для Украины на 2 млрд долларов: что туда входит

Пентагон объявил о новом пакете военной и финансовой помощи Украине на общую сумму 2 миллиарда долларов.

Министерство обороны США в годовщину полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля, объявило о новом пакете Украины, который поможет усилить противовоздушную оборону.

Об этом говорится в заявлении Пентагона.

"Сегодня Министерство обороны США объявляет о новом пакете помощи в сфере безопасности, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку храбрых защитников Украины и укрепить противовоздушную оборону Украины" , — говорится в сообщении.

В частности, США предоставит дополнительные беспилотники и оборудование для радиоэлектронной борьбы и противодействия БПЛА, а также запасы боеприпасов для артиллерии с целью обеспечения высокоточных ударов Украины против российской агрессии.

Новый пакет помощи также будет включать:

Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

Дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

Боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;

Беспилотный авиационный комплекс CyberLux K8;

БПЛА Switchblade 600;

БПЛА "Altius-600";

БПЛА Jump 20;

Средства противодействия БПЛА и выявление средств радиоэлектронной борьбы;

Средства разминирования;

Оборудование по обеспечению защищенной связи;

Финансирование обучения, технического обслуживания и содержания.

Следует отметить, что новый пакет помощи предоставляется в рамках Инициативы помощи по безопасности Украины (USAI). В отличие от пакетов вооружений, которые берутся непосредственно из американских складов и могут быть быстро отправлены в Украину, пакеты USAI закупаются или заказываются в промышленности.

"Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины", – добавили в Пентагоне.

Напомним, первые немецкие танки Leopard 2 от Польши могут отправиться в Украину уже сегодня, 24 февраля. Вероятно, что об этом объявит премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибывший в Киев с рабочим визитом.

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