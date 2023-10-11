США объявили новый пакет военной помощи для Украины: что в списке

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.

В новом пакете военной поддержки для Украины США передадут боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские и ракетные боеприпасы, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковое оружие и оборудование для противодействия российским дронам.

Об этом 11 октября сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на открытии 16-го заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

Он ожидает, что на встрече ряд стран объявят о новых пакетах помощи для Украины. Сейчас известно, что это уже сделала Великобритания.

Остин также отметил, что новый пакет увеличивает общие американские обязательства до 43,9 млрд. долларов с начала полномасштабной войны. Этот пакет помощи будет профинансирован из средств, которые Пентагон сэкономил из-за ошибки в учете. Они позволяют отправлять Киеву оружие и боеприпасы, несмотря на исключение новой помощи Украине из временного законопроекта о расходах, принятого Палатой представителей в прошлые выходные.

Ранее в Пентагоне заявили, что Конгресс США должен утвердить дополнительное финансирование для того, чтобы США могли одновременно оказывать необходимую военную помощь Израилю и Украине.

Напомним, в Брюсселе сегодня началось очередное заседание в формате "Рамштайн", куда прибыл и президент Зеленский. Повестка дня — традиционная: военная помощь Украине и удовлетворение ее насущных потребностей.

Сам президент Зеленский ожидает, что на заседании в формате "Рамштайн" 11 октября будут решения по ПВО, дальнобойному оружию и артиллерии для Украины.

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