США объявили о новом пакете военной помощи Украине: какая сумма и что в него вошло

Страна остается мощным партнером нашего государства.
США объявили о новом пакете военной помощи в Украине. Его сумма – 275 миллионов долларов.
Об этом пишет корреспондент Голоса Америки при Пентагоне Остап Ярыш.
Что вошло в пакет
По данным Ярыша, в новый пакет входят:
- боеприпасы для HIMARS
- артиллерийские снаряды 155-мм и 105-мм калибра
- ракеты TOW
- противотанковые системы Javelin и AT-4
- высокоточные авиационные боеприпасы
- стрелковое оружие, боеприпасы и гранаты
- противоброневые мины
- тактические машины для восстановления
- шлемы, бронежилеты
- биологическое, радиационное и ядерное защитное оборудование
- запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Напомним, США способны быстро изменить ситуацию в Харьковском направлении, если позволят украинской армии бить американским оружием по территории России.
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