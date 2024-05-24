США объявили о новом пакете военной помощи Украине: какая сумма и что в него вошло

США объявили о новом пакете военной помощи в Украине. Его сумма – 275 миллионов долларов.

Об этом пишет корреспондент Голоса Америки при Пентагоне Остап Ярыш.

Что вошло в пакет

По данным Ярыша, в новый пакет входят:

боеприпасы для HIMARS

артиллерийские снаряды 155-мм и 105-мм калибра

ракеты TOW

противотанковые системы Javelin и AT-4

высокоточные авиационные боеприпасы

стрелковое оружие, боеприпасы и гранаты

противоброневые мины

тактические машины для восстановления

шлемы, бронежилеты

биологическое, радиационное и ядерное защитное оборудование

запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Напомним, США способны быстро изменить ситуацию в Харьковском направлении, если позволят украинской армии бить американским оружием по территории России.

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