США объявили о новой военной помощи для Украины: что войдет в пакет

Страна продолжает стоять бок о бок с Украиной.
В США объявили о новой военной помощи для Украины. Общая сумма – 175 миллионов долларов.
Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
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Стало известно, что в пакет войдут:
- боеприпасы для ПВО и высокомобильных артиллерийских ракетных систем,
- артиллерийские боеприпасы
- другое.
"Спасибо нашим союзникам", – заметил он.
Ранее В ОПУ призвали США проголосовать по пакету помощи для нашего государства. По словам Андрея Ермака, отсрочка предоставления Киеву помощи от Вашингтона очень опасна – это создает риск того, что Украина проигрывает войну с Россией.
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