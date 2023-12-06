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США объявили о новой военной помощи для Украины: что войдет в пакет

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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США объявили о новой военной помощи для Украины: что войдет в пакет

Флаг США / Фото: Pexels

Страна продолжает стоять бок о бок с Украиной.

В США объявили о новой военной помощи для Украины. Общая сумма – 175 миллионов долларов.

Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Подробности

Стало известно, что в пакет войдут:

  • боеприпасы для ПВО и высокомобильных артиллерийских ракетных систем,
  • артиллерийские боеприпасы
  • другое.

"Спасибо нашим союзникам", – заметил он.

Ранее В ОПУ призвали США проголосовать по пакету помощи для нашего государства. По словам Андрея Ермака, отсрочка предоставления Киеву помощи от Вашингтона очень опасна – это создает риск того, что Украина проигрывает войну с Россией.

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Дата публикации
Просмотры
1654
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