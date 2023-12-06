США объявили о новой военной помощи для Украины: что войдет в пакет

В США объявили о новой военной помощи для Украины. Общая сумма – 175 миллионов долларов.

Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Подробности

Стало известно, что в пакет войдут:

боеприпасы для ПВО и высокомобильных артиллерийских ракетных систем,

артиллерийские боеприпасы

другое.

"Спасибо нашим союзникам", – заметил он.

Ранее В ОПУ призвали США проголосовать по пакету помощи для нашего государства. По словам Андрея Ермака, отсрочка предоставления Киеву помощи от Вашингтона очень опасна – это создает риск того, что Украина проигрывает войну с Россией.

Читайте также: