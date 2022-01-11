США одобрили дополнительную военную помощь для Украины на $200 млн — CNN

По данным CNN, в США одобрили соответствующее решение в конце декабря.
США одобрили дополнительную оборонную поддержку для Украины в размере 200 миллионов долларов на фоне наращивания войск РФ вдоль украинских границ.
Об этом корреспондентка CNN Кайли Этвуд со ссылкой на четыре источника сообщила в своем микроблоге в Twitter.
"Администрация президента Джо Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов в конце декабря на фоне наращивания российских войск вдоль украинских границ", — написала она.
Как пишет CNN, пакет новой поддержки позволит США передать Украине большинство того же оборудования, что и в прошлом году, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы, а также средства связи, медицинское оборудование, запасные части.
По словам представителя американского Госдепа, "доставка оборудования, вероятно, займет некоторое время".
Напомним, что в понедельник, 10 января, в Женеве завершились переговоры правительственных делегаций России и США о так называемых "гарантиях безопасности", которыми Москва требует исключить возможность вступления Украины в НАТО.
После встречи первая заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Россия не дала гарантий не вторгаться в Украину.
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