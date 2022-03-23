США официально признали действия россиян в Украине военным преступлением – Блинкен

Эта позиция основывается на тщательном анализе доступной информации из официальных и разведывательных источников.

Правительство Соединенных Штатов Америки на основании анализа собранных фактов признало действия Российской Федерации в Украине военным преступлением.

Об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

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"Сегодня я могу объявить, что на основании имеющейся у нас информации правительство США считает, что российские войска совершили военные преступления в Украине", — заявил глава Госдепартамента США.

Блинкен подчеркнул, что эта позиция основывается на тщательном анализе доступной информации из официальных и разведывательных источников.

Также чиновник подчеркнул, что правительство США продолжит отслеживать все сообщения о военных преступлениях РФ и делиться собранной информацией с союзниками, партнерами и международными учреждениями и организациями.

"Мы стремимся добиться ответственности, используя все доступные инструменты, включая уголовное преследование", — подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, в Киевской области в направлении Иванков-Катюжанка-Дымер-Козаровичи-Демидов, который временно контролируют российские оккупанты, захватчики издеваются над людьми. Местных расстреливают, грабят и похищают. В то же время, на этом направлении нет ни представителей Красного Креста, ни других международных организаций.