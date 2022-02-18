США опасаются, что Путин может воспользоваться отъездом Зеленского на Мюнхенскую конференцию

США опасаются, что Путин может воспользоваться отъездом Зеленского на Мюнхенскую конференцию

Главная тема на Мюнхенская конференции – российская агрессия.

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 19 февраля, выступит на Мюнхенской конференции безопасности. В США обеспокоены тем, что Российская Федерация может использовать его визит в свою пользу.

Об этом сообщили несколько источников, которые знакомы с этим вопросом.

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Отмечается, что в Белом доме опасаются, что отсутствием главы государства может воспользоваться президент России Владимир Путин.

Следует отметить, что именно Российская агрессия против Украины станет главной темой Мюнхенской конференции, где соберутся главы более 30 стран мира. Так, в частности, на конференции выступят канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и другие политики.

В то же время, самой России на конференции не будет впервые за последние 20 лет. В Кремле объяснили это тем, что Запад якобы потерял объективность. Российские СМИ отмечают, что одной из причин отказа России является вакцинация дипломатов непризнанным в Европе препаратом "Спутник V".

Отметим, что Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции проведет встречу с вице-президентом США Камалой Гаррис. Сообщается, что это произойдет сразу после выступления политика, которое запланировано на 11:30 по местному времени.

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