США опровергли информацию о движении своего эсминца к Крыму

США опровергли информацию о движении своего эсминца к Крыму

Ракетный эсминец USS Ross находится в одесском порту.

Ракетный эсминец США USS Ross, который участвует в совместных американо-украинских учениях Sea Breeze 2021, не движется к временно оккупированному Крыму и находится в порту Одессы.

Об этом в ночь на среду, 30 июня, сообщается в микроблоге американского флота в Twitter.

"Несмотря на недавние сообщения эсминец USS Ross еще 30 минут назад находился и в обозримом будущем будет располагаться в порту Одессы, Украина, для поддержки учений Sea Breeze", — говорится в сообщении.

Накануне в Сети появилась информация о том, что эсминец якобы начал движение в направлении Крымского полуострова.

Despite recent reports, @USNavy #USSRoss as of 30 minutes ago and for the foreseeable future is in port #Odesa, #Ukraine to support #ExerciseSeaBreeze. pic.twitter.com/SJ2KUcQUVg — Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) June 29, 2021

Напомним, что в понедельник, 28 июня, в Черном море начались совместные американо-украинские учения Sea Breeze 2021, в ходе которых участники должны отработать различные боевые сценарии, в частности маневры на суше, столкновения десантных кораблей и водолазные операции.

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