США осуждают массированные российские атаки по Украине

Соединенные Штаты Америки осуждают массовые российские удары по объектам инфраструктуры в Украине, которые страна-агрессор нанесла в понедельник, 10 октября.

Об этом заявила полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщили в Офисе президента.

По ее словам, Белый дом намерен привлечь агрессорку Россию к ответственности за военные преступления и зверства, совершенные в Украине.

К слову, 10 октября президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак провели встречу с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк и заместителем главы дипломатической миссии Соединенных Штатов Кристофером Смитом. Он отметил, что дипломатическая миссия Соединенных Штатов продолжает работу в Украине.

Фото: Офис президента Украины

Обстрелы Украины

Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы. Только к обеду кафиры выпустили 83 ракеты, 43 из них сбиты.

По состоянию на 17:00 произошло попадание по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и Киеве, где произошло более 30 пожаров. В результате вражеских атак погибли 11 человек, травмированы – 89.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары россиян на городах Украины утром 10 октября и призвал украинцев не оставлять укрытий, быть сильными и беречь себя и родных. Глава государства подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине погибли и ранены.

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