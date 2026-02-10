США отложили вопрос Украины: в Конгрессном комитете шокировали заявлением

© Associated Press

Вопрос Украины в повестке дня в США сейчас очень отпал. Сейчас нужно прилагать больше усилий, чтобы вернуть любопытство граждан Штатов к войне в Украине.

Об этом рассказал представитель Украинского конгрессового комитета в Америке Андрей Добрянский в эфире «КИЕВ24».

По его словам, США не понимают, как изменилось общество в Украине. Идет постоянная работа делегаций, чтобы напоминать американцам о войне.

«Американцы знают, но ежедневно думать об этом совсем другое дело. Нам нужно убедить их интересными фактами как футбол, как другие новости. Потому что через четыре года это нелегко убедить американцев, чтобы снова заинтересоваться Украиной», — объяснил Добрянский.

Как мы писали, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и Бизнес-школы УКУ Валерий Пекарь призвал украинцев избавиться от иллюзий относительно США. Стратегическое партнерство с Вашингтоном в действующем виде — ненадежная история. Дело в том, объяснил он, что США всегда изменяют своим союзникам.

В частности, так было с курдами, иранскими протестующими, венесуэльской оппозицией, израильским народом и т.д. Более того, Пекарь прогнозирует подобное развитие событий и в отношении России.

«Когда Россия будет разваливаться, США будут заявлять активную позицию по северу и крайнему востоку, потому что это их жизненные интересы. Если туда активно зайдет Китай, США сильно пострадают. Но США отступят в последний момент, бросив все проблемы региона на руки Японии и Канады», — предположил политолог.

Напомним, политолог объяснил, почему к лету Трамп хочет «закрыть» вопросы войны в Украине.

«Трамп и его команда, прежде всего, пытаются конвертировать свои миротворческие усилия в политические дивиденды. Переговоры проходят в относительно плановом режиме, однако на бесконечный процесс президент США не настроен. Ему важно до лета зафиксировать результат и использовать его в преддверии выборов в Конгресс», — объясняет эксперт.