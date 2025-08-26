США отменяют беспошлинный лимит на посылки: что изменится для украинцев

Укрпочта

Реклама

С 29 августа Соединенные Штаты отменяют беспошлинный предел на посылки до 800 баксов. Это привело к остановке доставки в Америку для многих почтовых операторов Европы. В настоящее время государственный почтовый оператор «Укрпочта» продолжает доставлять товары в США, несмотря на отмену этого лимита.

Об этом сообщили в Укрпочте.

Для многих европейских почтовых служб это послужило серьезным препятствием. Некоторые из них уже заявили о прекращении доставки в США. «Укрпочта», со своей стороны, перенастроила свои рабочие процессы. Однако теперь украинские товары станут примерно на 10% дороже американских покупателей. Это связано с пошлиной, установленной президентом США Дональдом Трампом для Украины.

Реклама

Кроме того, тарифы на доставку в Америку тоже возрастут. Увеличение составит в среднем от 1,5 до 3 долларов в зависимости от веса и категории посылки. Этот рост необходим, чтобы покрыть расходы по привлечению специализированных агентов для обработки таможенных платежей.

Новые правила распространяются на все коммерческие отправления. Исключения только письма, газеты, открытки и подарочные или социальные посылки стоимостью до 100 долларов. Следует помнить, что попытки занизить стоимость посылки могут привести к задержкам или возвращению отправлений, поскольку американская таможня ужесточает проверки.

Ранее сообщалось, что товары украинских предпринимателей стоимостью до $800 больше не подлежат 10% пошлины в США. Таможенная пошлина будет начисляться только на товары, превышающие эту сумму.

В США на весь импорт будет введено минимум 10% таможенных пошлин. Однако беспошлинный лимит в $800 будет действовать до тех пор, пока министр торговли не установит систему сбора пошлин на такие товары.

Реклама

Напомним, «Укрпочта» обновляет условия приема отправлений с наложенным платежом для физических лиц. С 1 июля будут введены новые лимиты на денежные операции в отделениях.

Также в Сети снова активизировалась опасная мошенническая схема, в рамках которой граждане получают фейковые SMS якобы от имени «Укрпочты» с просьбой подтвердить адрес доставки — на самом деле пользователей перенаправляют на фишинговый сайт, где могут угнать их личные данные.