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США отправляют Украине дополнительное оружие, РФ меняет тактику возле Покровска: главные новости ночи 8 июля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 июля 2025 года:
Трамп пообещал больше оружия для Украины Читать далее –>
Пентагон отправляет Украине дополнительное оружие по указанию Трампа Читать далее –>
ЕС готовит самые жесткие санкции против России с начала войны — МИД Франции Читать далее –>
В Николаеве ночью раздались взрывы: возник пожар Читать далее –>
Россия меняет тактику и хочет по-другому окружить Покровск — ISW Читать дальше –>