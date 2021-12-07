США отправят войска в Восточную Европу в случае вторжения России в Украину — AFP

США отправят войска в Восточную Европу в случае вторжения России в Украину — AFP

В ходе переговоров Байден также подчеркнет Путину, что США не исключают будущего членства Украины в НАТО.

Вашингтон нанесет Москве "серьезный экономический ущерб" и усилит свое военное присутствие в Восточной Европе в случае вторжения России в Украину.

Об этом со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщает AFP.

По словам собеседника издания, пожелавшего остаться анонимным, в администрации американского президента Джо Байдена не знают, принял ли глава Кремля Владимир Путин решение о развертывании своих войск против Украины.

Несмотря на это, во время переговоров, которые состоятся во вторник, 7 декабря, лидер США четко даст понять, что "решение идти вперед будет связано с реальными, значимыми и долгосрочными расходами, если (Россия. - Ред.) решит пойти вперед в военной эскалации".

Так, Соединенные Штаты и европейские союзники готовы принять "существенные экономические меры противодействия, которые нанесут значительный и серьезный экономический ущерб российской экономике".

Кроме того, указывают в издании, Байден планирует объяснить Путину, что в случае нападения России на Украину "США будут получать и одобрять все большее количество запросов со стороны своих союзников на восточном фланге относительно дополнительных сил, возможностей и военных учений".

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Как пишет The Guardian, американский президент также даст понять своему российскому коллеге, что США не исключают будущего членства Украины в НАТО, как того требовал лидер Кремля.

Напомним, что во вторник, 7 декабря, президент США Джо Байден по защищенной видеосвязи проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Ожидается, что американский лидер выразит обеспокоенность военной деятельностью Кремля вблизи границ с Украиной.

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